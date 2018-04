Wat als... Porsche de 918 Spyder zou opfrissen?

Door: BV

Het is over en out met de Porsche 918 Spyder. Dat is het al sinds juni 2015. De productie ging amper 21 maanden eerder van start. En het merk keek niet meer om. Er kwam niet nog een versie met een ander dak, een raceversie of een snellere variant. Porsche maakte het voorziene aantal stuks en dat was het dan.

Porsche 918 Spyder facelift

Natuurlijk vindt het internet dat spijtig. Designer Aksyonov Nikita kroop in Sint-Petersburg (RU) achter z’n tablet en fantaseerde over een opgefriste 918 Spyder. Eentje die de stijlelementen van bijvoorbeeld de Porsche Mission E adopteert. Het komt er dan wel niet van, maar we kunnen er toch even naar kijken. En het is bijvoorbeeld al lang niet zo gek als een 918 Spyder voor offroadwerk (hier te zien).