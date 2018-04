7 speciale Rolls-Royce, alleen voor Abu Dhabi

Door: BV

Rolls-Royce is één van die automerken die pittig profiteert van de stroom aan oliedollars die het Midden-Oosten te verwerken krijgt. Als is het in de categorie van de überluxewagens, zeker niet de enige.

De nadruk op die geografische regio blijkt eens te meer uit de moeite die het bedrijf doet om er in de kijker te lopen en het veeleisende cliënteel aldaar ter wille te zijn. Een unieke ‘Bespoke’ Rolls krijgen we hooguit enkele keren per jaar achter de kiezen. Maar de Verenigde Arabische Emiraten krijgen er nu in één keer zeven. Je kan ze allemaal bekijken in de gallery bij dit artikel.

Elk model uit het gamma

De Britten halen vlak voor het pensioen van de modelreeks toch nog eens een Phantom van stal. Die is geïnspireerd door de Sheikh Zayed Moskee. Een Phantom Coupé is dan weer geïnspireerd door het fort van Qash-Al Hosn en de eenvoudige schoonheid en kleurenplacht van de woestijnroos wordt opgeroepen door de Phantom Drophead Coupé.

Een Ghost liet zich inspireren door de handelscaravanen uit de oudheid, een Dawn moet aan zeeparels doen denken en dan zijn er ook nog twee exemplaren van de Wraith. Eén die de traditie van het houden van roofvogels eert en een andere die door de markante Sheikh Zayed brug werd geïnspireerd. En vertrekt er weer van elk model uit het Rolls-Royce-gamma een prijzig exemplaar naar de dealer in Abu Dhabi.