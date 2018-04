Wil het Deense Lotus nu opstaan?

Door: BV

Zeg nu zelf, je bekijkt deze plaatjes en je denkt meteen aan de Lotus Elise. En het is niet alleen het uiterlijk dat er wat van weg heeft. Maar de tekeningen komen niet uit de geboorteplaats van de compacte sportwagen - ze komen uit Denemarken. Daar staat onder de naam Agile Automotive een Lotus-concurrent in de knoppen. Er wordt nu naarstig gezocht naar middelen om tot bloei te kunnen komen.

Agile Automotive voorziet minstens twee versies. De eerste zal een 2-liter viercilinder van 178 of 274pk omvatten (die laatste met een compressor). Terwijl er naast die SCX ook gesproken wordt over een SC122 die een 3,5l V6 onder de kap krijgt. Twee motoren die afkomstig zouden zijn van Toyota. Precies, ook Lotus shopt daar.

Daar waar de Britten vasthouden aan hun structuur van gelijmde aluminium panelen, kiezen de Denen voor het moderne carbon en composiet. Het resultaat moet een nog lager gewicht zijn. De variant met de dikste krachtcentrale mag maar 850kg wegen. De instappers zelfs maar 600! Een vijfbak en een sequentële transmissie met 7 trappen moeten allebei leverbaar worden.

Over prijzen nog geen nieuws. Laat de Denen eerst maar eens een functioneel exemplaar in elkaar vijzen, dan zien we weer verder.