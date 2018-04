Toyota: "onze auto's zijn niet saai!"

Door: BV

Toyota heeft z’n financiële resultaten van afgelopen boekjaar kenbaar gemaakt. Dat liep niet goed. Het netto-inkomen van ’s werelds grootste autoproducent daalde tot 1.831 triljoen yen of iets meer dan 15 miljard euro. Daarmee boert het merk zo maar even 20,8% achteruit. Het operationele inkomen ging tijdens dezelfde periode met 30,1% achteruit. De winst daalde in verhouding een stuk minder. Het merk kon nog meer dan 200 miljard cash bijmaken (-2,8%).

Het bedrijf wijt de neerwaartse trend aan de gevolgen van een een sterke positie van de Japanse munt, aan hogere ontwikkelingskosten en aan tegenvallende verkoopscijfers. Vooral in de VS is dat het geval.

Saaie auto’s

Toyota-topman Akio Toyoda wijt de terugval in grote mate aan het feit dat klanten de merknaam associëren met saaie en karakterloze producten. Uit de vormgeving van de jongste modellen, de Prius en de compacte crossover Toyota C-HR was al te zien dat het bedrijf daar krampachtig iets aan probeert te doen. Dat de koers nog niet meteen gekeerd is, mag blijken uit een waarschuwing die het bedrijf nu al uitstuurt voor het volgende boekjaar. Het bedrijf gaat ervan uit dat het netto-inkomen dan nog eens 18% omlaag gaat.