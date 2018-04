Dieselgate kost Volkswagen nog eens een miljard

Door: BV

Afgelopen jaar moest Volkswagen al bijna 15 miljard dollar ophoesten in de nasleep van het uitstootschandaal. Compensaties voor bijna een half miljoen Amerikaanse consumenten die een auto van de Volkswagen-Group met 2.0 TDI dieselmotor met sjoemelsoftware bezaten. Maar voor de Audi’s, VW en Porsche met een 3.0l TDI zescilinder, zo’n 80.000 stuks in de VS, was er nog geen oplossing. Tot nu.

Tussen 7.000 en 16.000 dollar per stuk

Net als bij de 2-liter zal Volkswagen verplicht zijn de auto’s terug te kopen of te herstellen. Kiest de klant voor een aanpassing dan zal hij van de Duitsers ook nog tussen $ 7000 en $ 16.000 aan compensatie ontvangen.

Ook Bosch heeft boter op het hoofd

Toeleverancier Bosch, verantwoordelijk voor de bewuste valsspeelmodule, beweert nog steeds dat het zich van geen kwaad bewust was en wijst de vinger naar Volkswagen. Maar het bedrijf onderhandelde eveneens in Amerika een tegemoetkoming van $ 327,5 miljoen. Die komen ook de bedrogen klanten ten goede. Volkswagen en Bosch blijven overigens wel gewoon samenwerken.