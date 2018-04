Seat nostalgisch over Fiat-verleden

Door: BV

Zestig jaar geleden had Seat vooral de ambitie om het Spaanse volk mobiliteit aan te bieden. Dat hoefde niet zo nodig met een eigen ontwerp te zijn. Daar had de fabriek toch de centen niet voor. En daarom werden er vooral Fiats onder licentie gebouwd. En dat de Seat 600, die nu precies zes decennia geleden het levenslicht zag, heel wat aan Fiat te danken had, is erg duidelijk te zien.

Dat het autootje naast basistransport ook elegantie en stijl had, is nu ook nog te zien. De 600 was ook een erg succesvolle Seat. Er werden er 800.000 van gebouwd. En het merk besloot dan maar om het kleintje een leuke verjaardag te geven. Een origineel exemplaar werd tijdens meer dan 1.500 werkuren in alle glorie hersteld. De liefhebbers van totale originaliteit moeten we wel teleurstellen: Seat koos voor lak en aankleding retrokleuren die je destijds niet hebben kon.