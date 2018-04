Fiat 500L is 40% nieuw maar je ziet het niet

Door: BV

Je moet flink door de onderzijde van een bokaal kijken om nog wat van de kleine 500 in deze opgeblazen people carrier, maar er zitten natuurlijk wel wat gelijkaardige retro-accenten in. Ze worden nu verder verfijnd in een facelift. Fiat beweert dat 40% van de onderdelen nieuw is. Veel technische aanpassingen zijn daar schijnbaar niet bij, maar uiterlijk en aankleding zijn des te meer bijgespijkerd.

Drie stijlen

De meest belanghebbende wijziging is de opdeling van het gamma in Urban, Cross en Wagon-versies. Die hebben elk een eigen stijl, waarbij de Cross zich zelfs wat SUV-allures wil aanmeten. Een ophanging die 2,5cm meer lucht tussen asfalt en koetswerk plaatst, moet daarbij helpen.

Facelift-items als bumpers, kleuren, grilles, velgen en sierlijsten aan de buitenzijde zijn allemaal aangepakt.

Aan de binnenzijde maken we notitie van een nieuw stuurwiel, andere wijzertjes, een opgewaardeerd Uconnect infotainment (met Android Auto en Apple Carplay) en een hoger gepositioneerde versnellingshendel voor een betere ergonomie.

Motoren

Onder de kap heb je een 95pk sterke 1.4l of een een 1.4l turbo met 120pk (ook met LPG als bi-fuel). Ertussen zit de dappere maar gulzige 0,9l TwinAir tweecilinder met 105pk (ook als bi-fuel, maar dan met slechts 85pk). Dieselen kan met de 1.3l JTD met 95pk en de grotere 1.6l MultiJet die 120pk opwekt.