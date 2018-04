BMW lacht met 50 jaar Mercedes-AMG

Door: BV

Afgelopen jaar vierde BMW z’n eeuwfeest. Een festijn waarin vooral niet al te veel teruggekeken naar de leuke rij-ijzers uit het verleden. Integendeel, het stond volledig in het teken van de toekomst. Futuristische concepts van BMW, Mini én Rolls-Royce (dat eigenlijk nooit concepts maakt) werden uitgerold. En er was Mercedes, dat het merk München feliciteerde in een paginagrote advertentie (die zie je hier). Die wreef er echter ook in dat “de eerste 30 jaar (zonder BMW) een beetje saai waren”.

BMW kaatst de bal terug

Afgelopen weekend kaatste BMW de bal terug op de 24h van De Nürburgring. Daar stond een indrukwekkend BMW-paviljoen waarvan de flank Mercedes-AMG feliciteerde met de vijftig kaarsjes die de afdeling mag uitblazen. Er stond te lezen “you ordered cake, we made donuts” en “M congratulates AMG on its 50th Anniversary”. Daarnaast was een foto te zien van een M4 die in donuts z’n banden aan het oproken was. Mercedes, dat aan de Nürburgring deze unieke AMG-GT racer voorstelde, zou zich de donuts ook hebben laten smaken, zo wordt gezegd.