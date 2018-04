Productie BMW staat stil

Door: ADD

Een ontbrekend onderdeel dwingt BMW om zijn productie in de belangrijke fabriek van Leipzig deels te staken. In die plant worden de 1- en 2-reeks net als de i3 en i8 gebouwd. Een woordvoerder van de autofabrikant bevestigde gisteren in München dat de productie van twee automodellen vandaag (maandag 29 mei) zal stilstaan. ”We hebben problemen met de logistiek. Er ontbreekt een onderdeel."

Afgelopen dinsdag en woensdag ondervond BMW ook al in München problemen, verschillende ploegen konden er toen niet aan het werk. De woordvoerder gaat er echter van uit dat dinsdag alle banden weer zullen lopen. "We hebben een “task force” samengeroepen die de bottleneck zo snel mogelijk probeert op te lossen," zei hij. Naar verluidt zou de toelevering haperen bij een Italiaans bedrijf dat instaat voor de stuurbekrachtiging.