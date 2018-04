Interieur Tesla Model 3: extreem minimalisme

Door: BV

Alles wat te maken heeft met de lancering van de Tesla Model 3, wordt al snel een halve sensatie. Enkele maanden geleden tweette een software-ontwikkelaar naar Elon Musk of hij "de Tesla Model 3 wou uitrusten met een snelheidsmeter, voor wie geen Autopilot wil". De Amerikaanse visionair antwoorde simpelweg met "nee". Iets later gaf Musk wat meer uitleg: "hoe vaak kijk je naar de snelheidswijzer als je je laat rijden in een taxi?".

Eerste foto

Een nieuwe interieurfoto is inmiddels clandestien geschoten. In afwachting van officieel beeld is dit de duidelijkste blik op de boordplank van de Model 3. Sober, zoals beloofd. Minimalistisch zelf. Je hebt alleen een 15" display, ditmaal met een horizontale oriëntatie. Het gaat om een ontwikkelingsmodel, maar we weten van Tesla al dat er weinig of geen verschillen met serieproductie zullen zijn. Maar op zo'n scherm aanpassingen doorvoeren is natuurlijk een makkie. Het bedrijf doet het constant via draadloze updates, ook op bestaande modellen.

En wat met de wetgeving?



Het beeldmateriaal bevestigt dat er geen specifieke ruimte is toegewezen aan een snelheidsmeter. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet zal zijn. Misschien komt hij alleen tevoorschijn als de bestuurder te snel rijdt. En misschien alleen in bepaalde regio's. Er zijn immers heel wat landen waar een snelheidswijzer (logischerwijze) gewoonweg verplicht is.

Al dat minimalisme helpt Tesla wel in het beperken van de kosten. Tesla heeft momenteel een torenhoge beurskoers (waarvan Elon Musk zelf toegeeft dat het absurd is), maar op het ogenblik dat de reservaties voor een Tesla Model 3 werden geopend, ontketende het ellenlange wachtrijen. Wie nu een Tesla Model 3 bestelt, rijdt er niet mee voor half 2018. Als Tesla de productie op schema opgestart krijgt tenminste.