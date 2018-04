Tesla plaagt voor Model Y

Door: BV

Tesla’s compacte Model 3 staat nog niet bij de dealer. Voor de Model Y hoef je dus nog even niet je adem in te houden, want die komt pas als de productie van de 3 helemaal op volle toeren draait. De Y - die ervoor zal zorgen dat het gamma van het bedrijf zal bestaan uit de modellen S, 3, X, Y - wordt een compacte SUV. Tijdens een aandeelhoudersvergadering toonde Elon Musk alvast deze eerste teaser.

Eigen platform

Terwijl traditionele automerken zo veel mogelijk (tot zelfs tientallen) modellen proberen bouwen op hetzelfde platform, maakt Musk er een punt van dat de Y een specifieke bodemplaat krijgt. Hij wijdt behoorlijk wat problemen met de Model X aan het feit dat die de structuur van de Model S leende.

In 2019 de weg op

Wanneer de model Y dan wel komt? In 2019. Met, zo belooft Musk, “een revolutionaire productietechniek die tot de helft minder kost”. “We gaan auto’s produceren zoals nog nooit een auto geproduceerd is”.