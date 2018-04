Alles officieel: Hyundai Kona

Door: BV

Wie tegenwoordig op zoek is naar een compacte crossover heeft plots keuze te over. In het segment waarin de Renault Captur tegenwoordig de verkoopstabellen aanvoert, kan je onder meer kiezen uit een Mazda CX-3, Nissan Juke, Opel Crossland X, Peugeot 2008 en binnenkort ook de Citroën C3 Aircross, de Kia Stonic en deze Hyundai Kona. En dat is nog voor de Volkswagen Group eind dit jaar z’n offensief start.

Opvallen is de boodschap

Hyundai heeft ervoor gekozen om op te vallen. Heel wat concurrenten hadden immers ook oog voor het design. Het doet dat met een onder meer gesplitste koplampen en richtingaanwijzers, een grote grille en door volop gebruik te maken van zwarte kunststof voor een stoere aanblik.

De Kona rust op een nieuw platform dat ook door de Kia Stonic gebruikt zal worden. De voor- en achterwielen zitten 2,60m uit elkaar, z’n breedte bedraagt 1,80m en z’n lengte is 4,16m.

Aandrijflijn

De instapper is de 1.0-liter turbomotor, goed voor 120pk. Heb je wat meer vermogen nodig, dan ga je voor de 1.6-liter turbo met dik 177pk. Later wordt ook de 1.6-liter dieselmotor beschikbaar. De krachtigste versie is beschikbaar met vierwielaandrijving, een mogelijkheid die lang niet alle concurrenten in dit segment aanbieden. Alleen de krachtigste benzinemotor is leverbaar met een zeventraps-automaat met dubbele koppeling.

Koffer in verschillende lagen

Hyundai belooft meer binnenruimte dan de concurrentie. Hoofdruimte, onder meer. En een koffer die is ingedeeld in verschillende lagen, naast een volledig neerklapbare achterbank. Dat je die ook kan verschuiven, zoals bij de net voorgestelde Citroën C3 Aircross, lijkt dan weer niet het geval te zijn.

Op vlak van technologie heb je niets te klagen, want je hebt de keuze uit Apple CarPlay en Android Auto op een touchscreen van vijf, zeven of acht inch. Daarnaast is ook het head-up display een interessante optie. Hyundai biedt ook verschillende veiligheidssystemen aan, al is het nog niet duidelijk of deze standaard of optioneel zijn. Denk aan blind spot warning, traffic collision warning, driver attention warning, high beam assist en lane keep assist.

Wanneer te koop?

Nog deze zomer, in augustus om precies te zijn, hoort de Kona bij de Europese dealer te staan.