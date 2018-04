Stonic: de compacte SUV van Kia

Door: BV

Je kan zo stilaan zeggen dat het segment van de compacte crossovers overvol zit. En reken er niet op dat er nu al een eind komt aan de toevloed van producten. Automerken weten immers donders goed dat ze in dit segment van B-segment ontwikkelings- en productiekosten, C-segment prijzen kunnen vragen voor een model dat er een beetje stoer uitziet.

Van de Stonic zegt Kia dat hij in Europa is ontworpen, maar er werd wel flink toegezien op de inspanningen vanuit de designstudio in Zuid-Korea. Het Targa-achtige dak is geïnspireerd op dat van de Kia Provo Concept (2013). Kia levert dat dak met een keuze uit vijf kleuren. In relatie met het exterieurkleurenaanbod zijn er twintig kleurencombinaties mogelijk.

Uit welke motoren kan ik kiezen?

De Stonic wordt leverbaar met een keuze uit twee benzinemotoren en een diesel. De 1.2 liter MPI-benzinemotor staat aan de basis van het aanbod. Een aantrekkelijke combinatie lijkt de Stonic met 1.0 liter turbo (120 pk). Op dieselgebied is het eenvoudig kiezen: 1.6 liter.

Zowel bij de afstelling van stuurinrichting en de wielophanging als de inrichting van de Stonic heeft Kia de wensen van de Europese consument in acht genomen, zo claimt het merk. “Het lage zwaartepunt draagt bij aan een stabiele wegligging”, wordt ook nog gezegd.

De Stonic is vanzelfsprekend voorzien van een keur aan veiligheidsvoorzieningen. Zo is een remassistent met voetgangersherkenning aan boord en Blind Sport Detection met Rear Cross Trafic Alert.

Hoe zit dat met de naam?

Bij de keuze van de naam is Kia niet over een nacht ijs gegaan. Wellicht gaat de gedachten bij warm weer al snel naar een (Gin)Tonic. Stonic is echter een samengaan van Speedy en Tonic waarbij laatstgenoemde een begrip is in de muziekwereld, de eerste en laatste noot van een compositie. Het is maar dat u het weet… De verkoop start in de tweede helft van dit jaar.