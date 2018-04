Citroën C4 Cactus dumpt airbumps

Door: BV

Het is al drie jaar geleden dat Citroën de aparte C4 Cactus lanceerde. Dat is een crossover met een originele styling. Eén van z’n meest kenmerkende eigenschappen zijn de zogeheten ‘airbumps’ luchtkussentjes op de bumpers en de flanken die er (vooral in theorie) voor zorgen dat de Fransoos tegen een stootje kan.

De schuld van de C3?

Het komende jaar plant Citroën een opfrisbeurt voor de Cactus. Dat is normaal, zo halverwege de productcyclus. Maar de Britten van AutoExpress claimen dat die ingrijpender wordt, dan je zou denken. De C4 Cactus moet immers naar een andere plaats in het gamma schuiven. En dat zou, nog volgens diezelfde eilandbewoners, betekenen dat de Airbumps verdwijnen.

Eén en ander zou de schuld kunnen zijn van de jongste Citroën C3. Die kan je immers ook mét die automobiele variant van bolletjesplastic krijgen. Maar het hoeft niet. En het lijkt erop dat de meerderheid van de klanten z’n auto dan liever normaal heeft. Bovendien drijft al dat plastic de prijs van de auto op. Niets goedkoper dan een simpel stalen paneel…