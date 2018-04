VW moet diesels terugkopen in Duitsland

Door: BV

Volkswagen is door regionale rechtbanken in Arnsberg en Bayreuth verplicht om dieselwagens binnen de betrokken juristicties terug te kopen als de klanten daarom vragen. Een aantal VW-rijders had dat geëist toen bleek dat hun auto’s lang niet zo zuinig waren als de officiële cijfers aangaven.

Volkswagen heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. Niet omdat het vindt dat de betrokken klanten gelijk hebben. Wel, zo laat het bedrijf weten, omdat het om een kleine claim gaat met auto’s met een lage waarde. Het is onlogisch om daarvoor meer (juridische) kosten te maken, impliceert VW in een reactie.

Elders in Europa wil het bedrijf tot dusver niet overgaan tot het terugbetalen van de waarde van de auto’s. Of andere rechters daar een boodschap aan hebben, zal moeten blijken. In Nederland startte de stichting Volkswagen Car Claim deze maand met een juridische procedure, ook met de inzet om het aankoopbedrag terug te halen voor duizenden Volkswagen-rijders. Die zaak zal nog lang aanslepen.