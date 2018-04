BMW X2 breekt uit

Door: BV

Deze afbeeldingen zijn ingediend bij het Japanse patentbureau. Daarop is de productieversie van de BMW X2 te zien.

Nog maar eens een SUV-coupé-crossover

In september stelde BMW de X2 Concept voor op het Autosalon van Parijs. Dat is de auto die zich in het “Sports Activity Vehicle” gamma van het bedrijf logischerwijze moet positioneren boven de X1, maar onder de X3. Tegelijk toonde de concept dat z’n positionering een tikkeltje sportiever zou zijn. Zoals de X6 ten opzichte van de X5 en de X4 ten aanzien van de X3.

Verwachtingen inlossen

Concepts cars zijn altijd wat karikaturaler gelijnd dan de productievariant. Vooral wat deurgrepen, spiegels, grille, bumpers en velgen betreft. Wie dat in het achterhoofd houdt, wordt hier dus door BMW niet bedrogen. De beelden tonen een behoorlijk getrouwe vertaling van de concept naar z’n productievorm.

Wanneer komt de BMW X2?

Nu de eerste definitieve afbeeldingen zijn gelekt, kan je aannemen dat BMW klaar is met het model. We gokken op een première in september op het Autosalon van Frankfurt. Wellicht houdt de Belgische invoerder de marktintroductie vervolgens met de nodige tamtam op het Autosalon van Brussel, begin januari.