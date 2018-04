Weinig kilometers, goed onderhouden... Mercedes verkoopt F1 van 2013

Door: BV

Mercedes-AMG te koop. Slechts één eigenaar, altijd in een garage gestald, onderhouden door het merk, schaars gebruikt in het weekend. Zo zou Mercedes de verkoopsadvertentie voor z'n Petronas W04 - waarin Lewis Hamilton het stuurwerk voor z'n rekening nam - opgesteld kunnen hebben. Gelukkig levert het merk zelf wat meer details.

Mercedes-AMG Petronas W04

De bolide heeft een aantal specifieke troeven, zelfs op de markt van de occasie-F1-wagens. Dat drievoudig wereldkampioen Hammilton ermee reed, is slechts één van de pluspunten volgens de verkoper. Hij stond er dat seizoen vier keer meer op het podium. In Hongarije was dat zelfs op het allerhoogste schavot. Dat het nog om een atmosferische V8 gaat (kort erna werd overgestapt op kleine turbomotoren) is een tweede voordeel. Deze klinkt tenminste nog als een echte F1. De V8 van 2,4l is overigens geen doetje. Het blok perst er zo maar eventjes 830pk uit. Over een gebrek aan vermogen moet je dus niet klagen.



Een verwittigd man



De verkoper windt ook om de nadelen geen doekjes. De auto mag vanzelfsprekend niet de openbare weg op. Maar hij is ook niet klaar voor circuitgebruik. Dat vergt aan die hoogtechnologische motor nog een hoop werk en onderhoud. En garantie moet je ook niet verwachten. De prijs is op aanvraag, maar koopjesjagers besparen zich wellicht beter de moeite...