Ford Tourneo Custom flink onder handen genomen

Door: BV

De Tourneo Custom was altijd al een scherp gelijnde bus. Maar nu wordt die gefacelift. En daarmee worden z’n lijnen nog wat strakker getrokken.

Nosejob

Het front ging behoorlijk op de shop. Maar je herkent de Ford, die bestaat in zowel een personenwagenuitvoering als een bedrijfsvariant (zonder zetels en zonder Custom in de benaming), nog steeds in een oogopslag. De nieuwe grille, bumpers en koplampen volgen dan ook de lijn die werd uitgestippeld met de Mondeo en de nu nog nagelnieuwe Ford Fiësta.

Veel van de nieuwe Ford Fiesta

Binnenin werd ook grondig werk verricht. Daar kijk je nu aan tegen een compleet nieuw dashboard. Met meer aandacht voor de materialen. Die voelen nu zacht aan, terwijl chroom en pianolak voor wat exclusiviteit moeten zorgen. Het hoogtepunt wordt echter gevormd door het nieuwe 8 inch display dat bij het infotainmentsysteem SYNC 3 van de hoogste afwerkingsniveau’s hoort. Met veel minder knopjes en een zwevend scherm - ook al zoals bij de nieuwe Fiësta.

Meer comfort, minder decibels

Nieuw ontworpen zijn ook de zes individuele zetels. En er is werk gemaakt van de stilte aan boord dankzij meer isolatie. Is er nog meer nieuws? Ja. Namelijk dat het aantal functies voor bestuurdersassistentie is uitgebreid. Zo is Intelligent Speed Limiter erbij gekomen, en verkeersbordherkenning. Bovendien is de Tourneo voortaan te bestellen met dodehoekwaarschuwing incluis Cross Traffic Alert. Op de motorpalet prijken nog altijd dieselmotoren met vermogens van 105, 130 en 170pk.

Nog even wachten

De vernieuwde Ford Tourneo Connect is later dit jaar te koop. Maar je kan hem niet rijden voor het eerste kwartaal van 2018. Geduld…