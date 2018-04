Audi presenteert de nieuwe A8

Door: BV

Op een evenement in Barcelona stelde Audi zopas de nieuwe A8 voor. Een auto die - vanzelfsprekend - de lat voor het merk weer een pak hoger moet leggen.

De A8 is een pionier. In de eerste plaats op vlak van design. Natuurlijk is hij herkenbaar als een Audi, maar de opvallende grille en de nieuwe constellatie om de achterlichten (verbonden door een chroomstrip die de breedte van de auto benadrukt) waren nog niet eerder op een productie-Audi te zien. De stilistische wateren werden louter doorzwommen op concept cars. De Prologue uit 2014 bijvoorbeeld.

Natuurlijk laat de A8 zich ook op vlak van techniek niet onbetuigd. Dat kan lekker mechanisch zijn. Zo wordt in de constructie (nog steeds rond een dragende aluminium structuur en hoofdzakelijk aluminium koetswerkdelen) ook gebruik gemaakt van met carbon versterkt plastic. Dat zorgt voor een lager gewicht en een hogere stijfheid. Het slaat ook op de elektromotoren die bij elk wiel gemonteerd zijn en tot 1.100Nm extra weerstand op een wiel kunnen uitoefenen. Samen met een geavanceerde gestuurde ophanging die gegevens gebruikt van een camera achter de voorruit, moet dat een ongeëvenaard comfort combineren met een optimale controle.

Maar het gaat natuurlijk ook om een hoop elektronica. De A8 kan zelf rijden tot 60km/u. Je hoeft je handen niet eens meer aan het stuurwiel te houden.

Onder de kap zit in de eerste plaats een 48 volt elektrisch systeem. Dat zorgt ervoor dat Audi zelfs bij hoge snelheden de motor kan uitschakelen en in een oogwenk weer kan herstarten. Niet onbelangrijk als je weet dat het merk er een verbruikswinst van 0,7l/100km voor belooft.

De motoren zijn herwerkte versies van oude bekenden. Een 3-liter V6 diesel die 286pk opwekt en een 3-liter V6 benzine die 340pk levert. Daar moet je het bij lancering mee stellen. Later komen er nog een 4-liter TDI V8 met 435pk en een 460pk sterke benzine met een gelijkaardige architectuur.

Ook echte hybride

De A8 komt er ook met e-tron op de kofferklep. Dan combineert die de 3-liter benzinemotor met een elektrische installatie die samen 449pk kan leveren. De lithium-ion-accu zal tot 50km lang in staat zijn om de aandrijving te verzekeren, zonder hulp van de motor op fossiele brandstof.

En de prijs?

Belgische prijzen zijn er nog niet, maar die wijken toch nauwelijks af van de Duitse. Daar kan je een A8 krijgen vanaf € 90.600. Tenzij je een exemplaar met langere wielbasis wil. Dan ben je er minstens € 94.100 aan kwijt.