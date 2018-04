Hyundai i30 N: geboren in Korea, opgevoed op de Nurburgring

Door: BV

Hyundai droomt al lang van een eigen performance-label. De letter N, waarachter dat extra vermogen vanaf nu schuilgaat, werd al jaren geleden voorgesteld. En nu is er - eigenlijk - de eerste auto die onder dat sportlabel wordt gelanceerd: de i30 N.

Geboren in Korea, opgevoed in de Eiffel

Het gros van het ontwikkelingswerk deed Hyundai in het Zuid-Koreaanse Namyang. Maar natuurlijk moeten we ook de Nürburgring lang en breed door de strot geduwd krijgen. Want het komt Hyundai goed uit dat die N naar beide zou kunnen verwijzen. De vormgeving van het logo, zou zelfs geïnspireerd zijn door de Veedol-chicane van de beroemde Nordschleife. Op onze Facebook-pagina hebben we een foto van die bochtencombinatie gepost, zo kan je zelf beoordelen of die uitspraak steek houdt.

Golf GTI-killer

Zustermerk Kia heeft met de Pro_Cee’d GT al een tijdje een snelle variant in het gamma staan. Maar wat daar werd aangekondigd als hot, bleek eerder lauw te zijn. En Hyundai wilde die fout niet maken. Het wil écht een concurrent zijn voor de GTI’s, R’s en RS’s van deze wereld. Daarom heeft hij in de eerste plaats meer vermogen dan de Kia hierboven. 250pk of - als je bijbetaald - 275pk. De motor is beide gevallen een 2-liter viercilinder turbo. De trekkracht is ook gelijk: 353Nm. En je kan alleen een handbediende zesbak krijgen.

Hoe snel gaat hij?

Normaliter spurt de i30 N in 6,4 seconden naar de 100km/u. Met de sterkere Performance valt daar drie tiende af te snoepen. In beide gevallen is het een begrenzer die bij 250km/u de teugels strak trekt. Rollen doet de i30 N standaard op 18 duimers. De Performance staat op 19 inch lichtmetaal. Andere sportieve details zijn de rode remklauwen, een driehoekige derde remlicht en de dubbele uitlaatpijpen.

Drie rijmodi

Een verlaagd sportonderstel zorgt voor een gezonde dosis grip, tractie en de scherpe rijeigenschappen. Via de instelbare dempers valt daarmee te spelen. Er zijn drie rijmodi: Normal, Sport en Race. Als extra's biedt de Performance grotere remschijven, een elektronisch sperdifferentieel (E-LSD) tussen de aangedreven voorwielen en een speciaal uitlaatsysteem voorzien van inwendige kleppen. 's Morgens vroeg rustig wegrijden uit de straat is daarmee mogelijk, maar je kan hem ook de keel openzetten. Launch control en een functie die automatisch tussengas geeft tijdens het schakelen ontbreken evenmin.

Eerst in Frankfurt

De vijfdeurs Hyundai i30 N zal voor het eerst te zien zijn op de IAA Frankfurt in september. Enkele maanden later volgt de dealerintroductie. De prijs is nog niet gekend.