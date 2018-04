Compacte SUV van Jaguar: E-Pace

Door: BV

Jaguar zit midden in het grootste productoffensief uit z’n bestaan. En het pakt het slim aan. De slabakkende en erg elitaire (en daarom in oplage beperkte) XJ wordt nog even meegesleept. Maar het vernieuwde de goed XF door een model dat verder borduurde op het gesmaakte elan van z’n voorganger. En het introduceerde de compactere XE. Kwestie van de traditionele segmenten op te vullen. Een opvolger van de XK kwam er in de vorm van de F-Type. Bijna net zo straf, maar iets lager gepositioneerd. Daar zit immers meer volume. Vervolgens was het tijd voor de F-Pace. De eerste SUV van het merk (of crossover, als je dat liever hoort). Die gaat als zoete broodjes. En dat gaat deze E-Pace ook doen. Kijk maar even naar het designpakket dat Jaguar voorstelt. Een BMW X1 of Audi Q3 zijn plots een stuk minder appetijtelijk.

Design

Dat de E-Pace een kleinere voetafdruk nalaat dan de F-Pace ligt voor de hand. Jaguar noemt hem minkozend ‘het welpje’. Iets waar in het design, handig naar wordt verwezen. In een tekening op de voorruit bijvoorbeeld. Of in de projectie op de grond. Andere stijlkenmerken worden, meer nog dan bij z’n grote broer, ontleend van de F-Type. De kop- en staartlichten en de grille geven dat zo weg. Jaguar monteert ook knoerten van velgen. Tot wel 21 inch. Het grootste ooit voor dit segment.

Aan de binnenzijde is het ook de sportiefste Jag van allemaal die model stond. Kijk maar naar de handgreep aan de middenconsole. Of de pistoolgreep voor de bediening van de automaat. Contrastkleuren en slim materiaalgebruik moet de kwaliteitsindruk verbeteren. Bestel een groot glazen paneel in plaats van een conventioneel dak en je ziet het des te beter.

Dat de concurrentie zwaar uitpakt met technologie, is Jaguar natuurlijk ook niet ontgaan. Dat zet z’n complete arsenaal in. Alles van een infotainmentsysteem met een 10-inch display tot een 12,3-inch digitaal dashboard. En als je absoluut wil, kan je ook nog een head-up-display bestellen.

Ruimte

Het mag dan wel een compacte Jaguar zijn - er wordt weinig ruimte verkwanseld. Daardoor moet je binnenin nog altijd kunnen plaatsnemen met vijf volwassenen. En er is ruimte voor bagage. Ruim 570l. Voldoende voor een uit de kluiten gewassen koffer én een complete golftas.

Motoren en aandrijving

De motorkap is vervaardigd uit aluminium. Eronder kan je kiezen uit drie diesels en twee benzinemotoren. Allen horen ze tot de door Jaguar zelf ontwikkelde Ingenium motorenfamilie in het Britse Wolverhampton wordt gebouwd. Op zware brandstof kan je kiezen uit 150, 180 of 240pk. De benzines zijn dan weer 246 of 196pk rijk. Al het bovenstaande zijn tweeliter viercilinders, maar de turbolading, injectie en aansturing verschilt van variant tot variant. De pittigste variant heeft een tel of zes nodig om de sprint vanuit stilstand naar 100km/u naar het verleden te verwijzen.

De meeste E-Pace zouden de fabriek moeten verlaten met een negentrapsautomaat. En vierwielaandrijving. Maar de instapdiesel sleept zich gewoon aan de voorwielen voort en je kan ook een handgeschakelde zesbak krijgen.

Gamma en prijzen (België)

Toegankelijker dan € 36.050 wordt de E-Pace niet. Wil je liever 180 in plaats van 150 diesel-pk’s dan zwelt de vanafprijs aan tot € 40.750. De krachtigste diesel kost meteen € 53.900 maar je hebt dan wel meteen de automaat en AWD. Die combinatie heeft ook de instapper op benzine die zo z’n prijs van € 43.600 verklaart. De krachtigste benzine kost je nog altijd het meest: € 54.250.

Jaguar biedt ook een launch edition aan met een vaste uitrusting, kleur en slechts twee motoren. Die kost je in ons land minstens € 64.250.