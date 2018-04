Subaru zo snel op Nurburgring als Porsche 918 Spyder

Door: BV

Subaru en Prodrive hebben een WRX STi Type RA NBR Special losgelaten op de Nürburgring. En het resultaat is verbluffend. De auto verpulverde de rondetijd van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio van 7:32. Piloot Richie Stanaway was rond op amper 6:57.5.

Zo snel als Porsche 918 Spyder

Om die tijd in het juiste perspectief te plaatsen: ook de Porsche 918 Spyder reed een 6:57 op de Ring. Maar het is natuurlijk geen gewone STi. Het blok in kwestie was de 2.0 liter viercilinder met turbo, afkomstig uit de rallysport, goed voor 600pk. Op de Nürburgring haalde de WRX STI Type RA NBR Special een top van 290km/u. Combineer dat met 300 kilogram aan downforce en je kan ook in de bochten aanvallen.

Ja, te koop (min of meer)

Subaru stuurt een getemde versie van het Ring-monster de openbare weg op. In totaal gaan er 500 exemplaren van de straatlegale variant in de verkoop. Je moet het dan wel doen met 'slechts' 310 pk en een constructie die iets minder radicaal is.