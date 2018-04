Engeland schaft benzine en diesel af

Door: BV

Bij de politieke kaste in West-Europa lijkt er grote bereidheid te zijn om te werken naar de afschaffing van benzine- en dieselwagens. Ons land laat zich niet onbetuigd, maar het zijn vooral Frankrijk en Engeland die het hardst aan het zeel trekken. Frankrijk kondigde al aan de verkoop van nieuwe door benzine- en dieselaangedreven voertuigen te verbieden vanaf 2040. Engeland doet nu hetzelfde.

En het milieu?

De politicy werken met een verplichte elektrificatie van het wagenpark naar eigen zeggen naar een milieuvriendelijker mobiliteit. Vanzelfsprekend wordt de vervuiling verplaatst van de uitlaat naar het productie-apparaat voor de energie. In landen met een hoog aandeel hernieuwbare energiebronnen (zoals wind, waterkracht of zon) of een grote nucleaire capaciteit zorgt dat voor een netto positief resultaat. Landen waar energie minder schoon wordt opgewerkt (waaronder het onze) of waar het net al onder druk staat (tijdens sommige perioden doe je beter niet je strijk of je was, maar honderdduizenden auto’s opladen moet dan wel kunnen?) zullen aan de bron aanzienlijke inspanningen moeten leveren om ervoor te zorgen dat het nettoresultaat voor het milieu ook positief is.