Zo kan je opvallen met een BMW 7-Serie

Door: BV

Je zal niet veel mensen vinden die niet willen erkennen dat de BMW 7-Reeks sinds de hoogdagen van de eigenzinnige ontwerper Chris Bangle heel wat van z’n eigenzinnige karakter moest inboeten. Maar dat betekent niet dat een Siebener er automatisch als een grijze mus hoeft uit te zien. De catalogus van het merk biedt uitgebreid mogelijkheden om er wat aan te doen. Ze worden zelden door klanten geëxploiteerd, dat wel. De BMW-verdeler in Abu Dhabi, nam het heft zelf in handen en configureerde een 7 die niet ongemerkt passeert.

BMW 760Li

De BMW 760Li xDrive als uitgangspunt nemen, zorgt meteen voor wat afstand met het gros van de BMW-rijders. Letterlijk, als je de 6,6l V12 biturbo met 600pk en 800Nm de benen laat strekken. 100km/u staat immers al na 3,6 seconden op de teller.

De variant met lange wielbasis is voorzien van bijna elke denkbare optie, met inbegrip van entertainment voor de achterbank. Maar het zijn vooral de kleurtjes die opvallen. De koetswerkkit van de M-divisie, het Estoril-blauw (uit de Individual-lijst) voor de buitenzijde, de specifieke 21-duimers en het Alpina koffervleugeltje. E als je dan de deur opent… een interieur in rood. Dat zie je ook niet altijd terug.

Je kan dus wél opvallen met een 7-Serie. Of je er een overdaad aan smaak mee etaleert, is weer een andere zaak. De prijs bedraagt € 171.800. Het is moeilijk om bij BMW meer uit te geven aan één enkele auto.