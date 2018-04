De verf op deze Porsche 911 kost méér dan een nieuwe Cayman

Door: BV

Dat je zot kan doen wanneer je een nieuwe Porsche bestelt, en dat hoeft heus geen 911 te zijn, is geen nieuws. Het Porsche Exclusive-programma serveert je een auto in exact de tint die je wenst. Je kan zelfs een staal of een object opsturen naar de fabriek. Doorgaans kost je dat ergens tussen de € 4.000 en € 6.000. Maar er zijn uitzonderingen…

Porsche Exclusive Manufaktur rekent door

Volgend weekend vindt aan de Nürburgring de AvD Oldtimer Grandprix plaats. Dat is één van de meest prestigieuze oldtimerevenementen van het land. Vergelijk met onze Knokke Zoute GP. Ook daar komen heel wat automerken op af. En Porsche zal er deze 911 Turbo S tonen. Z’n groene lakkleur is uit de ‘Chromaflair’-reeks. Die verandert van tint afhankelijk van de lichtinval. Jaarlijks worden er niet meer dan 5 van gebouwd. Dat is ook niet onlogisch als je de prijs hoort. Porsche Exclusive Manufaktur lakt je auto in dit groen in ruil voor (ga even zitten) € 82.645. Dat is meer dan een fonkelnieuwe Porsche Cayman S kost.

Chromaflair-kleuren

Er zijn nog enkele andere tinten beschikbaar in de Chromaflair-reeks. Naast groen is er nog blauw, goud en violet.