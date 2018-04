2 nieuwe bloedstollende Zagato Aston Martins

Door: BV

De Aston Martin Vanquish Zagato kon bij z’n voorstelling op heel wat bijval rekenen. Zo veel dat de beperkte reeks in een oogwenk was uitverkocht, ondanks een exotische prijsstelling. Slechts 99 worden er gemaakt. Vervolgens kwam er een Volante - Aston-speak voor cabrio. Die verkocht ook uit. En dan presenteert het Italiaanse stijlhuis nu maar meteen nog eens twee extra varianten.

Speedster en Shooting Brake

De Italiaanse stijlkunstenaars zullen zowel een Speedster als een Shooting Brake aan het aanbod toevoegen. Die laatste zal net als de Volante en Coupé op 99 stuks bestaan. Maar de Speedster wordt nog exclusiever. Daarvan komen er niet meer dan 28 stuks. En ja, dat betekent dat hij nog prijziger wordt, maar details hoef je evenmin te vragen.

Gebaseerd op Vanquish S

Het is nog steeds de Aston Martin Vanquish S die als basis dient. Die heeft een 6-liter V12 met 600pk onder de kap. Alle versies moeten daarmee in staat zijn een top van 320km/u te halen terwijl je in ruwweg 3,5 tellen naar 100 kan.