Portofino is nieuwe instap-Ferrari

Door: BV

De heren bij Ferrari kunnen maar niet beslissen of er een nieuwe Dino komt. Dat zou net als weleer een meer toegankelijke Ferrari moeten zijn. Tot het zover is, is de California T je goedkoopste optie als je een nieuw paard uit deze stal wil. Was, eigenlijk, want hij wordt vervangen. Door deze Portofino die vernoemd is naar een mondain oord aan de Italiaanse rivièra.

Met 3,9l V8

Dat Ferrari opnieuw de 3.9 liter V8-biturbo in de Portofino lepelt is logisch. Oud is die centrale nog niet. Ferrari zou Ferrari niet zijn als het vermogen daarvan niet nog wat is opgekrikt. 600pk en 760Nm. En hij zou ook weer wat minder moeten wegen dan de 1.625kg van de California T, al is er geen specifiek cijfer uit het Italiaanse merk te wringen. De prestaties stelt het merk dan weer graag tentoon. De honderdsprint doet de Portofino in 3,5 tellen, de top bedraagt 320km/u. En het moet ook allemaal lekker opwindend zijn, met een motor met een hoogtoerig karakter. De maximale trekkracht is er bij 3.000t/min en het vermogen piekt pas bij 7.500t/min. Toch mag deze nieuweling niet altijd nerveus zijn, hij moet immers ook nog toegankelijk blijven.

Scherper

Dat er geen sprake is van een duidelijke koerswijziging, maar een voortzetting van een succesvolle formule, is duidelijk. De Portofino is niettemin helemaal. Van het koetswerk tot het chassis. Het eerste is klaar als een klontje, het tweede durven de Italianen wel eens overdrijven. We wachten dus op z’n minste af wat de wielbasis is.

De scherper gelijnde Portofino debuteert op het Autosalon van Frankfurt en wordt wellicht nog dit jaar te koop aangeboden.