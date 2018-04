Te koop: driftcirkel Extra: gigantische luxevilla

Door: BV

Je kijkt naar het stulpje (of zeg maar de stulp) van de Amerikaanse profhonkballer Cole Hamels. Maar niet voor lang meer, want het optrekje staat te koop. Hamels heeft een zwak voor mooie auto’s en dat heeft ervoor gezorgd dat je niet alleen ruimte hebt voor een aanzienlijke autocollectie, maar dat er voor het landhuis ook een grote rotonde ligt om exoten of exclusieve oldtimer warm te rijden. Zo netjes of zo flamboyant als je dat zelf wil.

En de prijs?

Het complex is nog niet ingericht of gedecoreerd dus aan de binnenkant kan je nog probleemloos je eigen smaak (of wansmaak) laten gelden. Goedkoop is het geheel uiteraard niet. Maar $ 9,75 miljoen is voor de meest vermogende autoverzamelaars dan weer klein geld.