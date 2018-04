Dacia heeft nieuwe Duster

Door: BV

Een succesnummer. Een schot in de roos. Dat is zonder twijfel hoe je de Dacia Duster mag omschrijven. Gelanceerd in 2009 en getrakteerd op een facelift in 2013. De betaalbare SUV had zo’n impact dat een grote Belgische klant er zelfs een bevolkingsgroep mee definieerde: de Dacia-Duster-Vlaming. En nu, na ruim zeven jaar dienst, introduceert het budgetmerk van de Renault-Nissan-Alliantie een nieuwe generatie.

Oppervlakkige details

Dacia toont de nieuwe Duster weliswaar in een eerste reeks schetsen en foto’s, maar het is nog erg zuinig met details. Voor afmetingen, technische specificaties en motorkeuzes moeten we laten nog eens in onze pen kruipen. De beloften van het merk kunnen we hier al oplijsten. Dat zijn die die voor elke nieuwe productgeneratie van elk model van elk merk al zo lang gegeven worden als eenieder zich kan herinneren. De nieuwe Duster wordt beter. Hij zal beter materialen hebben, beter uitgerust zijn en nieuwe snufjes herbergen.

Originaliteit

Dat het uiterlijk evolueerde, illustreren de beelden wel. De grille werd prominenter en z’n proporties zijn moderner. Daarvoor werd de voorruit 10cm meer naar voor geschoven. Iets wat ongetwijfeld het ruimtegevoel aan de binnenzijde ten goede zal komen. Dacia durft tegenwoordig ook al origineel uit de hoek komen. De tweede Duster-generatie krijgt een opvallende zwart stijlkenmerk achter de voorste wielkast en je kan ook niet zeggen stellen dat de lichtunits achterin geen aandacht op de derrière van de SUV vestigen. De opvallende tint, die Atacama Oranje heet, zal ook in de catalogus terug te vinden zijn.

Meer nieuws over de Dacia Duster MY2018 volgt ongetwijfeld op het Autosalon van Frankfurt.