Officieel: X7 boven 7-Serie bij BMW

Door: BV

Decennia lang was de 7-Reeks het vlaggenschip van het BMW-aanbod. Het summum op vlak van comfort en luxe. Maar op het Autosalon van Frankfurt zal het Beierse merk iets voorstellen dat de Siebener in de schaduw plaatst. En dat mag je gerust letterlijk nemen.

Iemand een meetlint?

De fabrikant heeft het nog nergens over de exacte afmetingen van de BMW X7 iPerformance die nu nog een concept is en in 2018 als productiemodel wordt voorgesteld. Je weet echter dat ze weinig bescheiden zijn. Hij ontleent z’n bestaansrecht nu eenmaal aan het feit dat hij boven de X5 en X6 komt en al de Mercedes GLS of de op stapel staande Q8 van Audi van antwoord moet dienen.

Plomp

De grote SUV van het merk doet weinig moeite om z’n onbescheiden afmetingen te camoufleren. Integendeel, het bedrijf zet één en ander graag extra in de verf. Door de riant bemeten in hoogglans uitgevoerde niervormige grille bijvoorbeeld. Niet zo lang geleden was het merk nog fier dat die steevast klein en fijn bleven. Slanke lichtunits zetten de grote koetswerkpanelen zo mogelijk nog meer in de verf terwijl de sierlijsten vormgegeven zijn om de breedte extra te benadrukken.

Plaats voor zes

De X7 iPerformance Concept biedt niet plaats aan 7, doch aan 6 inzittenden. Kwestie van de beschikbare luxe per inzittende te maximaliseren. De zetels zijn op zo dun mogelijke frames gemonteerd om de been- en knieruimte te maximaliseren. Gezien de roeping van het model, lijkt het voor de hand te liggen dat het bedrijf die configuratie ook zal aanbieden, naast een meer conventionele layout die ruimte biedt voor 7.

Niet zo grotesk

De buitenzijde kan je omschrijven grotesk, maar het interieur is fijnzinniger. Zachte materialen, warme kleuren, moderne technologie, maar ook een hoop druk stikwerk. Dat is een trend.

Plug-in

Onder de kap zit een TwinPower benzinemotor die nauw samenwerkt met een elektromotor. De aandrijflijn die we kennen uit de BMW 740e. Andere benzines en - wellicht - ook diesels zullen het aanbod van de productieversie uitmaken. Die zal trouwens in Spartanburg, in South-Carolina (VS) van de band lopen. Of BMW deze kolos ook in China wil bouwen, is nog niet bekend.