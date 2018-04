Nieuwe XC40 is de kleinste SUV van Volvo

Door: BV

Het was niet Gent, waar Volvo de nieuwe XC40 voor het eerst aan het publiek liet zien. Maar het had gekund. Daar staat immers de fabriek die de nieuwe compacte crossover van het bedrijf zal bouwen. Maar de Zweden (of zijn het nu Chinezen?) kozen voor Milaan. Hipper, meer trendy en - misschien evenmin onbelangrijk - een stad die de auto nog wat liever ziet dan de Oost-Vlaamse hoofdstad.

Het uiterlijk van de XC40, dat was eigenlijk al lang geen geheim meer. Omdat de styling wel verdraaid veel weg heeft van de 40.1 Concept. Omdat hij wat trekken ontleent aan de XC60 en XC90, maar vooral omdat er eerder al beeld gelekt was. Volvo belooft 17 kleurencombinaties voor dak en koetswerk. En grote wielen. Dat wisten we nog niet.

Met de deur open, sta je evenmin voor verrassingen. Voor z’n snoet krijgt de bestuurder een 12,3” digitaal instrumentarium en in de middenconsole zit nog zo’n scherm. 9” groot ditmaal.

Slim opbergen

Volvo heeft net iets langer nagedacht over de opbergmogelijkheden, dan de meeste concurrenten. Zo krijgt je een opbergruimte voor je smartphone, die daar desnoods draadloos kan opladen, is er een uitklapbare haak voor een (hand)tas en zit in de middentunnel een vuilbakje dat je kan meenemen als je het wil legen.

Nieuwe structuur

Onder de CX40 zit een nieuw modulair platform. Het lijkt op dat van de grotere Volvo’s, maar het formaat moest gevoelig ingeperkt worden. Dat gebeurde samen met Geely, dat er nu de plak zwaait. Elke auto uit de 40-lijn zal uiteindelijk van deze structuur gebruik maken. En er komen ook elektrische auto’s met dit skelet.

Volvo wil dat de XC40 een van de best uitgeruste voertuigen uit z’n segment wordt. Het geeft voorbeelden op veiligheidsvlak. Zoals een systeem dat de gevolgen beperkt als je van de weg geraakt. Dat heeft overigens niet zo veel respect voor de auto zelf. Het vrijwaart de inzittenden.

Meteen te bestellen

We zeggen het wel vaker: het is het verstandigst van eerst intiem kennis te maken voor je een contract tot aankoop tekent. Maar als je er wel vertrouwen in hebt, kan het. Volvo opent de orderboeken vanaf vandaag. Je hebt de keuze uit een T3 met 154pk, T4 met 190pk, T5 met 244pk (allen benzines), een D3 met 148pk en een D4 met 187pk (diesels). Voorwielaandrijving is de norm, maar vierwielaandrijving kan ook.