Volvo XC40 lekt lang en breed

Door: BV

Automerken voelen in deze tijden de nood om groots uit te pakken met nieuwe modellen. De bijbel van het digitale communicatietijdperk dicteert dat er eerst een uitvoerige teasercampagne plaats moet vinden waarna in één klap op allerlei mediaplatformen het nieuwe model een spectaculaire entree maakt. Als het even kan, tegelijk of net voor de pers. Want een rechtstreekse combinatie met de klant is belangrijk. De altijd maar zachter geblazen kritische noot van de pers, dat hoeft het bedrijf niet zo meteen. Maar zo populair als dit nieuwe geloof is, zo veel fouten zijn er met z’n invoering. Geheimhouding is immers eens zo moeilijk wanneer er al een massa marketingmateriaal moet voorbereid worden. Volvo was eerder al een paar keer het slachtoffer van lekken. Miniatuurautootjes nota bene. Ditmaal heeft iemand bij Volvo in Hongarije per ongeluk een complete video live gegooid. Lang stond hij er niet, maar deze beelden tonen je de nieuwe XC40 nu al poedelnaakt.

Ambities

De XC40 was vorig jaar al voorgesteld in de vorm van een conceptcar. Over het design was het bedrijf het toen al eens, zo blijkt. De 40.1 Concept en deze XC40 lijken sprekend op elkaar. Iets wat Auto55.be toen ook al voorspelde. Het interieur is dan weer sterk verwant aan dat van de XC60 en 90-Serie, de meest recente Volvo’s. Evenmin verrassend.

Op basis van het SPA-platform (dat de 90-reeks ondersteunt en een hoop technologie kan huisvesten) ontwikkelden de Zweden een nieuw onderstel voor deze XC40. Die zal immer in de loop van z’n carrière zo veilig moeten worden dat je je er niet meer in kan verongelukken. Volvo stelde zich tot doelstelling om vanaf 2020 auto’s te maken waarin niemand nog kan overlijden. Erg ambitieus.

Kleintjes onder de kap

Volvo zwoer al snel grote motoren af. Geen enkele Volvo heeft nog meer dan 4 cilinders aan boord of meer dan 2-liter cilinderinhoud. De XC40 zal ook driecilinders onder de kap hebben. Diesels zijn er wel nog steeds. Vanaf 2019 wordt het model voorzien van elektrische ondersteuning. Later volgen een plug-in-hybride en een louter elektrische variant.

En verder?

Tijdens een evenement op 21 september onthult Volvo alle details. Daarvoor staat alles al in de steigers. Maar misschien krijgen we nu eerder al details en officiële beelden.