Compleet bonkers: Mercedes G-Klasse met 900pk

Door: BV

Brabus 900 One of Ten. Eerst een paar zaakjes van meet af aan uit de weg ruimen. Ja, dat is een Mercedes G-Klasse met 900pk. Ja, er zullen er maar tien gemaakt worden.

Compleet nieuwe auto

Hij lijkt nog wat op de G65 AMG - met V12 dus - waar Brabus mee begon, maar eigenlijk is er niet veel meer van over. De twaalfcilinder onder de kap bijvoorbeeld. Daarvan is bijna alles vervangen wat vermogen genereert. En hij is uitgeboord tot 6,3l. Een blikje cola meer dan voorheen.

Hoe snel, zeg je?

De nieuwe koetswerkpanelen (en dat zijn er veel) zijn allemaal vervaardig uit carbon. We hadden je graag verteld wat je ermee uitspaart aan gewicht, maar dat zegt Brabus niet. Met 900pk steekt het natuurlijk ook niet meer op een kilootje. Dit bakbeest gaat naar 100km/u in 3,9 seconden. Je moet al van zeer goede huize zijn, wil je aan de bumper van deze imitatie-container blijven hangen. De topsnelheid van 270km/u is ook weinig beschamend.

Het interieur is bekleed met het duurste leder waar de Duitsers de hand op konden leggen. En in het interieur zit zelfs een kluis ingebouwd. Wellicht ook een gewichtig extraatje.