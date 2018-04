Mazda 6 heeft problemen met stuurbekrachtiging, airbags

Door: BV

Het is gek genoeg de constructie van de passagierszetel die Mazda parten speelt. Daarin zit een sensor die de airbag informatie moet verschaffen over de passagier (aanwezigheid, gewichtsindicatie). Daarvoor lopen kabels langs de onderkant van de zetel en die kunnen door tegen de zetelframe te wrijven na verloop van tijd voor problemen zorgen. Uiteraard functioneert de airbag dan niet goed, maar door een elektronische cascade kan dan zelfs de stuurbekrachtiging wegvallen.

Mazda 6 die ervoor weer naar de dealer moeten, zijn gebouwd tussen november 2014 en december 2015. De oplossing is eenvoudig: zacht materiaal tegen de zetelframe kleven en desnoods de bekabeling opnieuw inpakken. Eigenaars in de VS worden verwittigd. Of Mazda dergelijke stappen onderneemt in Europa is ons niet meegedeeld.