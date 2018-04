Een elektrische auto van stofzuigermerk Dyson? Die komt!

Door: BV

Dat de doorbraak van de elektrische auto mogelijkheden schept voor niet-autofabrikanten, lijkt duidelijk. Tesla kwam uit het niets, Apple en Google werken op z’n minst aan technologie en elektronicagigant Sony hintte al herhaaldelijk naar een auto. Maar ook Dyson, vooral bekend om z’n stofzuigers, ziet er wel graten in. James Dyson, oprichter en CEO van het bedrijf, zal er in elk geval 2,2 miljard euro in pompen.

Zo veel mensen

Momenteel werken al 400 mensen op het project. En heel wat daarvan hebben hun sporen verdiend in de autobranche. Maar er wordt nog naarstig naar extra competentie gezocht. Dyson werkt zowel aan accu’s voor allerhande elektrische voertuigen, als aan een auto.

Af in 2020

De EV van Dyson moet rondrijden in 2020. Tot die tijd hoeven we niet al te veel extra informatie te verwachten. Het bedrijf wil niet in z’n kaarten laten kijken.