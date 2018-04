Minder Honda's made in Japan

Door: BV

Honda zal in Japan een fabriek sluiten. Het is de faciliteit in Samaya die eraan moet geloven. Het bedrijf zal de jaarlijkse productiecapaciteit van auto’s in Japan met ongeveer een kwart terugschroeven, van 1,06 miljoen eenheden nu naar 810.000 stuks tegen 2022.

Heel wat van de arbeiders in die fabriek zou in hetzelfde district aan het werk kunnen in de faciliteit in Yorii. Die installatie wil Honda omvormen tot een faciliteit voor de bouw van elektrische auto’s.

Terwijl Honda in Japan haar capaciteit reduceert, zoekt het bedrijf uitbreidingmogelijkheden op andere markten.