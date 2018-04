Porsche wil € 200 miljoen van Audi voor dieselgate

Door: BV

Audi en Porsche horen tot dezelfde familie. Maar het is daar in de Volkswagen-clan niet altijd een even gezellige boel. En zeker niet nu de nare gevolgen van het dieselgate-schandaal komen bovendrijven. Tenslotte zijn die bedrijven wel samen, maar vormen ze niettemin allemaal individueel nog aparte zakelijke entiteiten. En omdat Porsche ruim € 200 miljoen moet ophoesten voor klantencompensatie, te wijten aan dieselmotoren die het op papier van Audi kocht, vraagt Porsche dat geld nu op.

In een reactie met persagenschap Reuters zegt Porsche dat het gaat om een interne discussie. En bij Audi verwijst men voor vragen door naar Porsche. Of de ene divisie de andere schadelloos zal stellen, is dus nog onduidelijk.