Maxi Cosi heeft eerste kinderzitje met airbag

Door: BV

De fabrikant van kinderzitjes Maxi Cosi heeft een primeur te pakken. De Axissfix Air met zogeheten Air Safety Technology is het eerste kinderzitje ter wereld met een geïntegreerde airbag.

Groot hoofd

Een auto-ongeluk is voor je kleine spruit net zo’n traumatische ervaring als voor een volwassene. Kinderen hebben het voordeel dat hun spieren vaak ontspannen zijn en hun botstructuur soepeler is, maar ook dat het hoofd naar verhouding groter is en de nek zwakker. Met die specifieke fysiologische beperkingen in het achterhoofd ontwikkelde Maxi Cosi deze nieuwe veiligheidsstoel.

Twee kleine plofkussens

Het kinderzitje maakt gebruik van de Isofix bevestigingsmethode. Detecteert het een ongeluk dan worden twee kleine kussens rond de borststreek van het kind opgeblazen. Daardoor worden hoofd en nek aan een pak minder krachten blootgesteld. Om verstikking te voorkomen lopen de airbags na ontplooiing razendsnel weer leeg.

En de prijs?

Het zitje is geschikt voor kinderen vanaf ca 4 maanden tot maximaal 2 jaar en een lengte tussen 61 en 105cm. De prijs bedraagt € 649.