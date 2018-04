Lotus Elise Cup: 253pk en slechts 862kg

Door: BV

Voor wie de Lotus Elise Cup 250 niet snel genoeg vindt, goed nieuws! Dit is een nog sneller versie: de Elise Cup 260. De snelste viercilinder die het nichemerk - nu in Chinese handen - ooit bouwde. Wie er één wil moet zich wel haasten. Er worden er slechts 30 gebouwd.

290pk per ton

Het is principe is inmiddels al lang bekend. En sneller uitgesproken, makkelijker bedacht dan gedaan. Meer vermogen, minder gewicht. Maar de Britten kregen het weer voor mekaar. Nog meer carbon. Enkele onderdelen waarvoor je elders in het gamma moet bijbetalen, zijn nu standaard. Daardoor weegt hij nog slechts 862kg. De Cup 250 zette nog 884kg op de weegschaal. En er kwam in vergelijking met die voorganger ook nog eens 7pk bij. De 1,8l viercilinder compressormotor stelt nu 253pk en 255Nm ter beschikking. Of 290pk per ton. De topsnelheid bedraagt 243km/u. Niet zo veel wanneer je dat vergelijkt met een volbloed sportieveling. Maar z’n sprinttijd van 4,2 seconden laat heel wat krachtiger materieel blozen.

Een aeropakket verhoogt tegelijk de neerwaartse druk. Daardoor kan de Elise Cup 260 ook sneller om een omloop dan de 250. Op het testcircuit van Lotus in Hethel scheelt het 2,5 seconden op een ronde.

Goud

Aan de buitenzijde maakt de Elise Cup 260 het verschil met een exclusieve goudverf en een een specifieke bestickering. En aan de binnenkant zijn het onder meer de carbon kuipjes (bekleed met Alcantara) en de erg minimalistische aankleding die je in het oog moeten springen. En toch is de Elise Cup 260 nog niet helemaal zonder ‘creature comforts’. Je hebt over airco, een infotainmentsysteem, zelfs vloertapijten.

De Belgische prijs liet de invoerder ons nog niet weten. Maar dat moet in de buurt van € 75.000 liggen.