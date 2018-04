Officieel: Lotus is nu van Geely

Door: BV

Er is geen Britse zetel meer in de raad van bestuur van sportwagenmerk Lotus. Het Maleisische Etika Automotive - beter gekend van automerk Proton - en het Chinese Geely - ook eigenaar van Volvo - delen er de lakens uit. De volledig Aziatische raad van bestuur bestaat er uit twee Maleisische gezanten en drie Chinezen. De aandelenstructuur verleent Geely een controlerend belang, met slechts één procentje marge. Niet dat dat doorslaggevend zou zijn, want Geely kocht eerder ook al 49,9% van Proton.

De baas blijft

Jean-Marc Gales is de man die de afgelopen tijd aan het roer van het nichemerk stond. Hij krijgt een goed rapport, onder meer door de verkopen en de marges aan te dikken. En door modellen fris te houden, want geld voor een snelle generatiewissel was er niet. Vorig kon Lotus winst boeken. Voor het eerst sinds de seventies. Hij mag blijven en sprak zich bovendien hoopvol uit. Met Geely moeten nieuwe modellen tot de mogelijkheden behoren. De eerste zou wel eens een crossover kunnen worden, binnen enkele jaren. Of die in Engeland gebouwd zal worden, is dan weer een compleet andere zaak.