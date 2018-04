BMW X2 is officieel

Door: BV

Al jaren is de missie bij BMW ‘niches vullen’. En blijkbaar is er nog een niche tussen de X1 en de X3. Daar wordt nu deze X2 neergeploft. Een crossover, van een sportiever model met een SUV. Korter en lager dan een 1, met dezelfde uitlaatopsmuk als een X6 en links en rechts een knipoog naar sportieve BMWs uit het verleden.

Hoeveel lager?

In lengte scheelt de X2 niet eens zo veel. Maar de hoogte wordt 7cm afgeknot. Bovendien loopt de daklijn sterker af en zijn de raampartijen relatief laag. Met een knipoog laat BMW zelfs weten dat het logo op de C-stijl moet doen denken aan de 2000 CS van weleer. Een stukje toekomst zit er ook in, de nieren zijn breder aan de onderkant dan aan de bovenzijde. Dat is voor het eerst op een moderne BMW.

Maar ook stoer

Tegenwoordig worden dat soort van sportieve ambities stijlmatig probleemloos gelijmd aan de haaks daarover liggende ambitie om ook stoer te zijn en op het onverhard uit de voeten te kunnen. Met zijskirts en bumperaccenten reikt de X2 de SUV de hand. Die zijn afhankelijk van de uitvoering uitgevoerd in zwart (basisversie) of deels in kleur (Model M Sport). Bij de Model M Sport X zijn ze bovendien voorzien van inzetstukken in Frozen Grey.

Nog maar eens een extra lijn

Model M Sport zeg je? Klopt. Op de X2 doen twee nieuwe optielijnen hun intrede: de Model M Sport en Model M Sport X. Kort gezegd pakketten die een samensmelting vormen van elementen uit de stal van BMW M en typische X-kenmerken.

Eindeloze optielijst

Het zal niet verbazen dat de X2 configureerbaar wordt met een optielijst die langer is dan je arm. Van een navigatiesysteem met 8,8 inch scherm tot een Head-Up Display en van een adaptief onderstel tot talloze lichtmetalen wielen, kleuren en stoffen. Personalisering is immers big business. De klant drukt z’n stempel en het kost de fabrikant bijna niets.

Onder de kap

Motorisch is er in eerste instantie de keuze uit drie varianten. De eerste is een 2.0 liter benzinemotor met 192pk. Het blok is als xDrive20i uitgerust met vierwielaandrijving terwijl bij de sDrive20i de aandrijving enkel naar de voorwielen gaat. Ja, even opletten. Dat zijn wel degelijk de voorste wielen, ondanks dezelfde benaming voor de aandrijflijn met achterwielstuwing.

Dieselen kan met de xDrive20d (190pk / 400Nm) en de xDrive25d (231pk / 450Nm). In beide gevallen wordt de aandrijving overgebracht op alle vier de wielen en weet een achttraps automaat het schakelen uit handen te nemen.

Meer op komst

Natuurlijk komen er ook meer bescheiden motorversies. Die zullen er al meteen bij lancering zijn, want het duurt nog tot het voorjaar van 2018 tegen dat de X2 bij de dealer staat. Het gaat om de BMW X2 sDrive18i (140 pk) met driecilinder en de X2 sDrive18d (150 pk) en X2 xDrive18d.