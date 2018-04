Ares X-Raid is half miljoen dure, 760pk sterke Mercedes G met stormtrooper-allures

Door: BV

Ares is een ‘veredelaar’. Een tuner dus, maar dan van de soort die dat woord niet wil horen. De baas is er Dany Bahar, wiens licht ook kort maar des te heviger scheen bij Lotus. Deze X-Raid is de nieuwste creatie. Gebaseerd op de Mercedes G63 AMG, maar dan met een eigen koets in carbon en aluminium en een minder hoekig ontwerp. Of dat geslaagd is, moet je voor jezelf uitmaken.

Luxeraket

De 5,5l V8 in de omvangrijke neus is herwerkt. Die is nu goed voor 760pk, terwijl er 200kg aan massa werd uitgespaard. Een opmerkelijke prestatie omdat aan de binnenkant zo goed als alles op de schop ging. Het nieuwe interieur baadt in luxe.

Dat er een hoop werkuren en exclusieve materialen inkruipen, had je al in de smiezen. En omdat zo’n door AMG opgekittelde Gelande ook al geen koopje is, wordt de prijs erg exotisch. Met minder dan een half miljoen euro moet je er niet gaan aankloppen.