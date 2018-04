Echt? Restauratieprogramma voor Pagani Zonda

Door: BV

We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er ergens een afgebeulde, versleten Pagani Zonda rondrijdt. Maar blijkbaar is dat vooral aan het gebrek aan fantasie van onderstaande te wijten. Pagani zelf begint immers met een heus restauratieprogramma voor z’n nog lang niet oude hypercar.

Nuts and bolts

Helemaal uit elkaar gaat je Zonda. Neen, wat dat kosten moet weten we niet. Een goedkope grap wordt het allerminst, want elk onderdeel wordt geïnspecteerd, gekuisd, hersteld of vervangen. Aan het eind van het proces heb je weer een nagelnieuw exemplaar. Bewijsmateriaal krijg je in de vorm van een attest en een boek die het proces uitgebreid documenteert en ook testresultaten omvat.

Volgens Pagani zijn er klanten die al 100.000 kilometers met één van hun producten afgelegd hebben. Tijdens het 25 jarige bestaan van het bedrijf produceerde het 137 voertuigen.