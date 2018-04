Volgende Lamborghini Huracan wordt hybride

Door: BV

Dat komt uit de mond van het merk zelf. Topman Stefano Domenicali liet het zich ontvallen toen hij door de Britse pers op het rooster werd gelegd. De stap is ook logisch. De volgende generatie van de Lamborghini Huracan wordt in 2022 verwacht. Tegen die tijd zijn de normen dermate aanscherpt dat een versie zonder ingrijpende uitstootverdunnende maatregelen geen kans meer maakt. Zelfs al kan Lamborghini aanspraak maken op de status van nicheconstructeur, met minder scherpe normen.

Niet louter elektrisch

De drempel naar een volelektrische auto wil Lamborghini nog niet over. Het antwoord zit dus in één of andere vorm van hybridisering. De V10, aangevuld met een kleine elektromotor? Er wordt zelfs geopperd over een beperkte louter elektrische autonomie. Ideaal om eerst de buurt op stelten te zetten met het gehuil van een tienpitter, en vervolgens in alle discretie je eigen oprijlaan op te zoeken.