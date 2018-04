Moet je hebben: Drift Stick voor Ford Focus RS

Door: BV

De Ford Focus RS is al één van de hetere hot hatches. Onder meer omwille van de lekker dwarse Drift Mode. Maar het rij-ijzer kan de oven ook op 11 zetten. Ford gaat hem immers leveren met een zogeheten Drift Stick. Een handrem zoals je die ook vindt bij heuse WRC-monsters. Kwestie van de kont resoluut om te kunnen gooien.

Ken Block hangt uit

Ford heeft driftgod Ken Block als uithangbord. Die zat naar verluid zelf om zo’n handremupgrade te zagen. En het ziet er ook best spectaculair uit. Maar er is ook slecht nieuws. En dat is niet de prijs van 999 dollar. Nee, dat is het feit dat je hem alleen in de VS en Canada zal kunnen krijgen.

Geen hydraulica

In de WRC werkt zo’n aan/uit-handrem hydraulisch. Maar bij een moderne auto is dat niet nodig. Het geheel werkt immers elektronisch. Daardoor is hij ook achteraf in te bouwen. Het lijkt niet veel meer werk te zijn dan een paar boutjes aandraaien en de stekker in de USB-poort pluggen. En nu maar wachten op de eerste die dat speelgoed via postorder laat overkomen…