Peugeot wil nog één keer Dakar winnen

Door: BV

Peugeot heeft een speciale band met de Dakar Rally. Slechts een handvol merken kan claimen daar zo succesvol te zijn geweest. Het merk won er al eens vier keer op rij. Tussen 1987 en 1990. Eerst met de Peugeot 205 T16 en vervolgens met de 405 T16. Toen ging de wedstrijd ook nog effectief van Parijs naar Dakar, voor ze om veiligheidsredenen moest uitwijken naar Zuid-Amerika.

Dakarlegende

Ook de twee jongste jaren won Peugeot. Telkens met motorlegende Stephane Peterhansel aan het stuur van de vierwieler. In 2016 stuurden ze de 2008 DKR naar de overwinning. In 2017 was dat met de 3008 DKR. Begin 2018 wil Peugeot er liefst van al nog een overwinning aan toevoegen met deze herwerkte 3008 DKR Maxi. En dan… is het ermee gedaan. Tenminste, voor de nabije toekomst.

Vier keer uitpakken

De Fransen willen niet al te veel aan het toeval overlaten en zakken met niet minder dan vier teams af. Naast Peterhansel zal ook Sébastien Loeb, Carlos Sainz en Cyril Despres het stuur nemen.