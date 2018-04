Peugeot 3008 DKR heeft een titel te verdedigen

Door: BV

Er is een nieuwe Peugeot 3008. En dat betekent dat de 2008 niet zo lang dienst heeft gedaan als Dakar-racer. Dat verhinderde het model overigens niet van het scoren van een overwinning. En de regerend Dakar-kampioen wil meer van het ereschavot zien.

Peugeot 3008 DKR

Enter de Peugeot 3008 DKR, met wat hints van dat nieuwe model, want dit monster is natuurlijk van de eerste bout tot de laatste schroef enkel en alleen voor de marteling van de Dakar gebouwd. Wat dat inhoudt? Een drieliter V6 dieselmotor met twee turbo’s en achterwielaandrijving. Vierwielaandrijving is iets voor wie een hindernis wil nemen. Deze Peugeot wil erover vliegen.

De ruige natuur vergt niet alleen van de machines het uiterste, ook van de piloten. In de broeierige woestijngebieden kan het meer dan 50 graden warm worden. Een flinke airco moet het binnen echter koel houden. Of dat niet wat veel comfort is voor de ruige racers, kan je je afvragen, maar de slimme koppen bij Peugeot weten nu eenmaal dat er minder fouten gemaakt worden als de stuurkunstenaars in behaaglijke koelte zitten.