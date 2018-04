Nieuwe Jeep Wrangler is hetzelfde, maar anders

Door: BV

De Jeep oogt nog altijd als een Jeep. Maar toch is er heel wat nieuws onder de zon.

Momenteel hebben we nog slechts een handvol beelden van de nieuwe Wrangler-generatie. En ook nog niet al te veel details. Eind deze maand volgt meer gedetailleerd nieuws. Op 29 november gaat hij immers in première op het Autosalon van Los Angeles.

Op het eerste zicht lijkt het alsof de ontwerpers zich niet moe gemaakt hebben. Maar het herkenbare Wrangler-design is niettemin aan ongeveer alle kanten herwerkt. Zo zit in het front (de grille met 7 sleuven incluis) een knik, zijn dagrijlichten en richtingaanwijzers nu prominent ingebouwd in de spatborden en zijn er nieuwe bumpers met mistlichten en chroomkleurige sierlijsten. En dat is louter wat er de eerste 10cm wijzigt.

Het meest enthousiasme onder Jeep-liefhebbers, komt echter van het beeld waarop de voorruit plat ligt op de eveneens nieuw vormgegeven motorkap. Je kon de ruit van een Wrangler - een knipoog naar de originele leger-Jeep - altijd al plat leggen. Maar de jongste generaties had je er best wat gereedschap en tijd voor nodig. Ditmaal koppelt Jeep de voorruitomlijsting los van de structureel belangrijke A-stijl en moet het weer een fluitje van een cent worden.

De ruiten rondom lijken wat minder hoog dan voorheen. Wanneer het merk de afmetingen vrijgeeft zal moeten blijken of de proporties gewijzigd zijn. In elk geval staat de voorruit onder een wat schuinere hoek dan tot nog toe het geval was. Wellicht om aerodynamische redenen.

Foto’s van het interieur ontbreken nog. Net zoals er met geen woord over de techniek wordt gerept. Maar we kunnen wel speculeren. Zo krijgen de yanks ongetwijfeld de mogelijkheid om een 3,6l V6 bovenop de voorwielen te laten leveren. En er wordt ook gesproken over een 2-liter viercilinder met turbo. Een diesel was er eerder al, maar voor het nieuwe model doet nog niemand daar uitspraken over.