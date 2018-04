Duurste Peugeot ooit: € 6,16 miljoen

Door: BV

De blauwe tweezitter waar je naar kijkt, is niets minder dan de duurste Peugeot uit de geschiedenis. Het is een Peugeot L45 Grand Prix Two-Seater, die voor het eerst werd ingeschreven in 1914. Veilinghuis Bonhams legde hem onder de hamer in Los Angeles. Niet de meest voor de hand liggende plaats voor een Peugeot. Dat stond echter een recordopbrengst niet in de weg. Er werd $ 7,26 miljoen voor betaald. Of € 6,16 miljoen.

Vooroorlogse F1-bolide

Over deze Peugeot werd decennia lang volgehouden dat het de auto was die in 1916 de 500 Miles of Indianapolis won. Met aan het stuur de Italiaans-Britse piloot Dario Resta. Maar dat blijkt nu niet te kloppen. De auto was daar wel degelijk, maar finishte op een (nog steeds verdienstelijke) derde plek. Aan het stuur een andere legendarische stuurman van die tijd: de Amerikaan Ralph Mulford.

4,5l viercilinder van 112pk

Deze L45 Grand Prix reed in 1916 rond met een 3-liter. Maar die motor is later vervangen door een krachtiger 4,5l. Een viercilinder blok met dubbele bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. Goed voor… 112pk bij 2.800t/min. Lach niet, het was 1916. De racer was ook nog voorzien van vier trommelremmen en half-elliptische bladveren. Toptechnologie toen.

En de prijs?

Er is nog één beslissende factor die de prijs pittig de hoogte in stuwde. De auto draagt chassisnummer ‘1’.