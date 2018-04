Toyota zet werknemers onder druk, zegt dat produceren in Japan goedkoper is

Door: BV

Toyota maakt een slechte beurt in de VS. Persagentschap Bloomberg kreeg immers een twee minuten durende videoboodschap in handen van Wil James, de baas van de Toyota-fabriek in het Amerikaanse Georgetown. Daarin herinnert James z’n werknemers er fijntjes aan dat het voor Toyota een pak goedkoper zou zijn om de Camry in Japan te bouwen en vervolgens te importeren.

Wil James voegt eraan toe dat hij dat niet zegt om z’n werknemers schrik aan te jagen, maar omdat ze ‘bewust zouden zijn van het risico dat ze lopen’. Hij voegt eraan toe dat hij er alles aan doet om de Amerikaanse productie van het Japanse merk te behouden, ondanks 'het gevaar'.

Kosten beperken en efficiëntie verbeteren

“ de video is bij heel wat Amerikanen in het verkeerde keelgat geschoten ”

De boodschap is een weinig subtiele poging van de topman om het personeel onder druk te zetten. Daarvan worden immers verbeteringen verwacht op vlak van productiviteit, efficiëntie en kostenbesparing. Dat moet, klinkt het, ‘omdat Toyota meer middelen wil vrijmaken voor onderzoek en ontwikkeling inzake elektrificatie en artificiële intelligentie'.

Toyota blijft investeren

De video is bij heel wat Amerikanen in het verkeerde keelgat geschoten en ook de communicatiemethode doet de wenkbrauwen fronsen. Voorlopig blijft het merk echter investeren op Amerikaanse bodem. De fabriek in Georgetown krijgt $ 1,3 miljard voor aanpassingen en het bedrijf wil samen met Mazda een nieuwe productievestiging openen. Daar wordt nog eens $ 1,6 miljard voor uitgetrokken.